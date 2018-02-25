РИАМО - 25 фев. На Варшавском шоссе в Москве неизвестный нанес мужчине колото-резаное ранение живота, пострадавший доставлен в больницу, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он уточнил, что 24 февраля в 01:46 в службу «02» со службы «03» поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Корнейчука, 50. В 03:56 из медучреждения поступила телефонограмма о том, что из квартиры по указанному адресу наряд скорой помощи госпитализировал мужчину 1987 года рождения с колото-резаным ранением живота.

«Установлено, что 23 февраля с 22:00 до 22:30 по адресу: Варшавское шоссе, дом 18, корпус 2, неизвестный неустановленным предметом причинил мужчине указанное ранение», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, заключил представитель пресс-службы.