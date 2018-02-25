РИАМО - 25 фев. Из деревни Осеево Щелковского района Подмосковья в больницу доставили мужчину с проникающим ножевым ранением, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Двадцать четвертого февраля в 05:45 в Щелковском районе, деревня Осеево, бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением доставлен и госпитализирован в ГБУЗ МО «Щелковская РБ №2» мужчина 1982 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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