РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. В подмосковном Подольске сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в одном из сараев в деревне Стрелково в воскресенье, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

Как отмечается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, в оперативно-дежурную смену в воскресенье в 11:29 поступило сообщение о пожаре в сарае по адресу: Московская область, городской округ Подольск, деревня Стрелково.

«Возгорание произошло в одной из хозяйственных построек. На данный момент сотрудники пожарной охраны возгорание полностью ликвидировали. Пострадавших в результате пожара нет», - сказал собеседник.

Он добавил, что в ликвидации возгорания принимали участие пять единиц техники и более 20 человек.