РИАМО - 25 фев. Дорожная авария с участием трамвая произошла на северо-западе Москвы, водитель легковой машины нарушил правила дорожного движения при совершении маневра и въехал в трамвай, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Сегодня около 14:45 на пересечении улицы Маршала Катукова и Таллинской улицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая №21. По предварительным данным, водитель машины при совершении поворота не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с общественным транспортом», - говорится в сообщении.

В результате ДТП в трамвае никто не пострадал. Обстоятельства произошедшей аварии выясняют сотрудники ГИБДД.