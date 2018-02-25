РИАМО - 25 фев. На северо-востоке Москвы неизвестный нанес мужчине колото-резаное ранение груди, пострадавшего госпитализировали в больницу, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он отметил, что 24 февраля в 14:57 в службу «02» из медучреждения поступило сообщение о том, что от дома 15 по Сельскохозяйственной улице был госпитализирован мужчина 1987 года рождения с проникающим колото-резаным ранением груди.

«Установлено, что 24 февраля в 04:00 по адресу: Сельскохозяйственная улица, дом 15, строение 3, неизвестный неустановленным предметом причинил мужчине указанное ранение», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, заключил представитель пресс-службы.