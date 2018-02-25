РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Около 30 обманутых дольщиков подмосковного Подольска поддержали резолюцию о строительстве и сдаче долгостроев в горокруге во время митинга в воскресенье, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В подмосковном Подольске на площади Генерала Еремеева в воскресенье состоялся митинг обманутых дольщиков, дома которых не могут достроить и два года, и уже более 10 лет.

«Всего в сегодняшнем митинге приняли участие около 30 человек. Итогом стала принятая резолюция, в которую был включен перечень недостроенных объектов в округе с требованием достроить их и ввести в эксплуатацию. Помимо этого в нее будут включены и другие требования от обманутых дольщиков», - сказала организатор митинга Евгения Егорова.

Она пояснила, что в Подольске на сегодняшний день около 10 объектов незавершенного строительства, проблемными из которых признаны только два.

На митинге присутствовали дольщики ЖК «Симферопольский», «Альянс», «Весенний» и других недостроенных жилищных комплексов. Принятую резолюцию планируется в ближайшее время отправить в адрес правительства РФ и Московской области, а также главе округа.