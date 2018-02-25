РИАМО - 25 фев. В аэропортах Московского авиаузла «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в воскресенье днем отменили и задержали 39 рейсов, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» задержано пять рейсов, один отменен. В «Домодедове» восемь рейсов задержаны, еще десять отменены. В аэропорту «Шереметьево» задержаны 15 рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

Воскресенье стало самым холодным днем в Москве с начала зимы, температура в городе опустилась ниже минус 15 градусов.

В Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности погоды на воскресенье из-за сильных морозов. «Оранжевый» - это четвертый из пяти уровней опасности, он обозначает опасную погоду и вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.