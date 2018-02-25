РИАМО - 25 фев. Информация о пожаре в квартире на Дмитровском шоссе в Москве не соответствует действительности, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по столице.

Ранее СМИ сообщили о возгорании в квартире жилого дома на Дмитровском шоссе.

«Информация не соответствует действительности в некоторых СМИ. Как очевидцы могут сообщать некоторым СМИ о пожаре в квартире, если никакого пожара нет? Звонок ложный. Возгорания нет», - говорится в сообщении.