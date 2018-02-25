РИАМО - 25 фев. Пьяная ссора двух мужчин в подмосковном Королеве закончилась для одного из собутыльников госпитализацией с ножевым ранением, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Двадцать четвертого февраля в 02:10 из своей квартиры на улице Полевой в Королеве бригадой скорой помощи доставлен и госпитализирован в ГБУЗ МО «Королевская ГБ» молодой человек 1998 года рождения с проникающим ножевым ранением», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД знакомый пострадавшего 1980 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».