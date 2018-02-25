РИАМО - 25 фев. Полицейские задержали женщину, которая подозревается в ранении своего мужа ножом в ходе пьяной ссоры в подмосковном Красногорске, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 24 февраля в 03:00 в городском округе Красногорск, поселок Нахабино, улица Панфилова, из своей квартиры бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением доставлен и госпитализирован в ГБУЗ МО «Красногорская ГБ №1» мужчина 1970 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в УМВД жена пострадавшего 1973 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».