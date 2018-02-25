РИАМО - 25 фев. Пригородные поезда на Киевском направлении МЖД ввели в график после увеличения интервалов движения по техпричинам, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Ранее по техническим причинам несколько пригородных поездов Киевского направления в направлении на Московскую область следовали с увеличенным интервалом.

«Пригородные поезда Киевского направления МЖД курсируют по расписанию. Диспетчерский аппарат МЖД принял все необходимые меры, чтобы ввести движение поездов в график», - говорится в сообщении.

Московская железная дорога принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.