РИАМО - 25 фев. В согласованном властями Москвы шествии в центре города в воскресенье приняли участие порядка 4,5 тысяч человек, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка», - отмечается в сообщении.

Демонстрация в память о политике Борисе Немцове завершилась в Москве на проспекте Академика Сахарова. Люди с флагами и транспарантами начали движение со Страстного бульвара, прошли по Бульварному кольцу, после чего свернули на проспект Академика Сахарова. Шествие сопровождали сотрудники правоохранительных органов.

Оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года пятеро подозреваемых в убийстве по найму в составе организованной группы были осуждены и приговорены к различным тюремным срокам.