РИАМО - 25 фев. Безработного мужчину подозревают в убийстве собственного отца в квартире на востоке Москвы, ранее предполагалось, что пенсионер покончил с собой, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он отметил, что 23 февраля в 18:00 в полицию от службы «112» поступило сообщение об огнестрельном ранении на Косинской улице. Сотрудники полиции обнаружили в квартире по указанному адресу труп пенсионера 1941 года рождения.

«В тот же день в 19:30 сотрудниками полиции в квартире по указанному адресу задержан мужчина 1966 года рождения, неработающий, проживающий там же, который изобличен в совершении данного преступления», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, добавил он.

Ранее на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по столице сообщалось, что вечером 23 февраля в квартире дома по Косинской улице в ходе конфликта мужчина 1941 года рождения произвел несколько выстрелов из травматического оружия в сына 1966 года рождения, затем покончил с собой.