РИАМО - 25 фев. В поселке Поваровка Солнечногорского района Подмосковья в частном доме потушили пожар, в котором погибли два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание произошло в воскресенье утром в частном доме на двух хозяев на улице Есенина в поселке Поваровка Солнечногорского района. Погибли два человека и еще двое пострадали.

«В 14:20 - ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 12 человек», - говорится в сообщении.