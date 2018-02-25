РИАМО - 25 фев. Неизвестный ограбил прохожего в центре Москвы, он похитил у потерпевшего дорогостоящий телефон и банковскую карту, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 24 февраля в 16:02 в полицию от мужчины 1988 года рождения поступило сообщение о грабеже по адресу: улица Пятницкая, дом 25, строение 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 24 февраля с 04:00 до 06:00 по указанному адресу неизвестный, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, открыто похитил телефон сотовой связи, банковскую карту, с которой впоследствии были сняты 98,5 тысяч рублей, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 133,5 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж».