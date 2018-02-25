РИАМО - 25 фев. Демонстрация в память о политике Борисе Немцове завершилась в Москве на проспекте Академика Сахарова, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Несколько тысяч человек с флагами и транспарантами начали движение со Страстного бульвара, прошли по Бульварному кольцу, после чего свернули на проспект Академика Сахарова. Шествие сопровождали сотрудники правоохранительных органов.

Из-за шествия в центре города было ограничено движение на ряде улиц. Это внутренняя сторона Страстного бульвара от дома №16 до улицы Большая Дмитровка, внутренняя сторона Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров, проспект Академика Сахарова от Сретенского бульвара до дома №7 по проспекту Академика Сахарова. Движение запускали по участкам по мере прохождения колонны.

Оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года пятеро подозреваемых в убийстве по найму в составе организованной группы были осуждены и приговорены к различным тюремным срокам.