РИАМО - 25 фев. Спортсмены из разных стран приехали в столицу на турнир по снежному каякингу на Воробьевых горах, пьедестал заняли российские экстремалы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Турнир по снежному каякингу, экстремальному виду спорта, прошел в столице. Мерялись скоростью, реакцией и силой весел спортсмены на склонах Воробьевых гор впервые, как и вообще в России. На трассу длиной 140 метров, оборудованную специально для дисциплины «скоростной спуск», вышли ведущие лодочники из разных стран мира», - говорится в сообщении.

В результате первые три строки турнирной таблицы заняли россияне Андрей Трифонов, Алексей Лукин и Владимир Шадрин. По результатам женских заездов пьедестал тоже за российскими спортсменками - Натальей Мамаевой, Марией Паршиной и Анной Храмцовой.

Снежный каякинг - молодой вид спорта, первый чемпионат мира по нему состоялся в 2007 году в австрийском Лиенце. Соревнования проходят по дисциплинам «скоростной спуск» и «сноукросс», а в качестве снаряда спортсмены используют одиночную лодку-каяк и весло, чтобы контролировать движение на спуске. На оборудованной трассе лодка может разогнаться до 50 километров в час.