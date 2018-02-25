РИАМО – 25 фев. Камера видеонаблюдения в одном из столичных салонов для животных засняла, как мастер по грумингу жестоко обращается с непослушным псом, сообщает Telegram-канал Mash.

«Главная героиня видео - мастер груминга Дарья. Девушка работает в салоне «Собачья жизнь» в Москве. Недавно Даше отдали пса - чисто подровнять, вычесать колтуны. <…> Веселого и непоседливого собакина забрали через пару часов - нервным, дерганным, с порезами на шкуре и проплешинами в шерсти. Понять, что произошло, получилось только через несколько дней, когда администратор салона отдал запись с камер», - говорится в сообщении.

На ролике с камеры наблюдения видно, что женщина вычесывает псу шерсть, удерживая его за передние лапы. Когда животное пытается вырваться, мастер бьет его по морде, хватает за шкирку, выкручивает лапы и грубо прижимает к столу.