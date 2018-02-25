РИАМО - 25 фев. Возгорание произошло в частном доме в деревне Корытово Можайского района Подмосковья, есть пострадавшие, сообщается на сайте главка МЧС России по региону.

В воскресенье в 04:11 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Можайский район, деревня Корытово.

«В 12:52 - ликвидация пожара. Есть пострадавшие», - говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлекли три единицы техники и 11 человек.