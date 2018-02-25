РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. Финал конкурса «Мамочка-Люберчаночка» пройдет 4 марта в культурно-просветительском центре Люберец, сообщила «РИАМО в Люберцах» заместитель руководителя местного сообщества «Мама оффлайн» Наталья Муравьева.

Конкурс «Мамочка-Люберчаночка», организованный сообществом «Мама оффлайн», будет проходить уже во второй раз. Активные мамы Люберец доказывают, что успешная женщина может успевать воспитывать детей и иметь разносторонние интересы. Кастинг прошли 22 женщины.

«Финал конкурса «Мамочка-Люберчаночка» состоится 4 марта в культурно-просветительском центре Люберец по адресу: проспект Гагарина, дом №19. Начало в 15:00», - сказала Муравьева.

Она добавила, что по вопросу получения пригласительных билетов необходимо написать в директ по адресу: https://www.instagram.com/mama.offline.

Сообщество «Мама оффлайн» образовалось в Люберцах в октябре 2013 года. Неравнодушные мамы города выступают за живое общение и обмен опытом. Они постоянно организуют семейные фестивали и праздники, принимают участие во всех крупных мероприятиях Люберец.