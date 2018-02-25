РИАМО – 25 фев. Любитель экстремальных прыжков с парашютом неудачно спланировал с высотки на севере Москвы и застрял на дереве, где его и обнаружили местные жители, сообщает Telegram-канал Mash.

«В полицию обратились жильцы одного из домов на Ленинградке и сообщили, что у них под окнами на дереве висит парашютист», - говорится в сообщении.

По информации канала, этот высотный дом на севере Москвы стал излюбленным местом для бейсджамперов, поэтому местные жители уже не удивляются, когда видят застрявших на деревьях экстремалов.

На данный момент неудачливого парашютиста уже сняли с дерева и отвезли в отделение полиции.

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