РИАМО - 25 фев. Пожар произошел в складском помещении на севере Москвы на площади 150 квадратных метров, возгорание потушили, сообщается в воскресенье на сайте столичного главка МЧС России.

В воскресенье в 03:24 в оперативную дежурную службу центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Левобережная, дом 6А.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение одноэтажного складского строения на площади 150 квадратных метров. Подразделения незамедлительно приступили к тушению пожара», - говорится в сообщении.

Принятыми мерами возгорание в 04:48 было локализовано на площади 300 квадратных метров, а в 05:27 ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала.