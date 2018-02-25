РИАМО - 25 фев. В районе полигона «Ядрово» Волоколамского района Подмосковья проводится круглосуточный мониторинг состояния атмосферного воздуха из-за жалоб на неприятный запах, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В связи с обращениями граждан с жалобами на неприятный запах организован оперативный мониторинг состояния атмосферного воздуха в районе «Ядрово» Волоколамского района. Для контроля создан межведомственный штаб из представителей ГУ МЧС по Московской области, региональных Минэкологии, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, администрации муниципального образования», - говорится в сообщении.

Исследование атмосферного воздуха проводят специализированные лаборатории поисково-спасательного отряда №26 «Мособлпожспаса», Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

24 февраля проведено четыре замера проб атмосферного воздуха в районе полигона, в общей сложности за последние несколько дней взято 15 проб воздуха на превышение ПДК.

По данным ГУ МЧС России по Московской области, в результате проведенных экспресс-исследований превышений ПДК загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано, угрозы для жителей города не выявлено.

«С 09:00 24 февраля также организована работа химической лаборатории филиала волоколамского Роспортебнадзора. Будут взяты пробы воздуха в трех точках: на теле полигона, улице Возмище, улице Сергачева», - добавляется в материале.

В числе мероприятий, которые должны быть проведены на полигоне в ближайшее время, на межведомственном штабе было принято решение об обследовании тела полигона на предмет неорганизованного выхода свалочного газа с использованием коптера с интегрированным датчиком, измеряющим содержание метана, увеличение объема завозимых чистых грунтов для пересыпки, изоляцию мест выхода свалочного газа.

Также по предписанию Минэкологии руководство полигона обязано установить систему сбора и термического обезвреживания свалочного газа.

В рамках утвержденной инвестиционной программы около полигона планируется возведение современного мусороперерабатывающего комплекса, который позволит максимально снизить нагрузку на полигон и обезвреживать отходы до 5 класса опасности. Параллельно будет происходить рекультивация отработанных карт полигона.