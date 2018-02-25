РИАМО - 25 фев. На территории Московской области за минувшие сутки произошло более 30 пожаров, к их тушению привлекли более 270 человек, сообщается в воскресенье на сайте регионального главка МЧС России.

«Пожаров - 31. Спасены три человека. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 273 человека, 78 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные аварии спасатели реагировали пять раз, при этом спасли шесть человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.