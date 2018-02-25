РИАМО - 25 фев. В Москве и Подмосковье в воскресенье прогнозируется слабый снег, температура воздуха опустится до минус 14 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сегодня в Московском регионе сохранится антициклональный характер погоды. На фоне высокого атмосферного давления местами пройдет слабый снег, а продолжающийся заток холодного воздуха с севера, обеспечит фон температуры на 8-10 градусов ниже средних многолетних значений», - говорится в сообщении.

В воскресенье в Москве ожидается от минус 10 до минус 12 градусов, в Подмосковье - 9-14 градусов мороза.

Ветер будет дуть северный со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и составит 754 миллиметра ртутного столба.