РИАМО - 24 фев. Электричка Лобня — Можайск задерживается на Белорусском направлении МЖД вечером в субботу из-за травмирования человека, который переходил пути в неположенном месте, сообщается в Telegram-канале Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«Белорусское направление. Задержан поезд 7533 Лобня — Можайск на 13 минут. Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через железнодорожные пути», - говорится в сообщении.

ЦППК обратилась к жителям с просьбой быть внимательными и соблюдать требования безопасности и правила поведения на железной дороге.