РИАМО - 24 фев. Сотрудники ГИБДД задержали в Москве 52-летнего жителя Московской области за попытку дать полицейскому взятку в размере 5 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по столице.

«Водитель автомобиля Porsche Cayenne предложил сотруднику полиции денежные средства за непривлечение его к административной ответственности, предусмотренной статьей 12.16 КоАП РФ «Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» и 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения», - уточняется в материале.

Сотрудник полиции предупредил водителя о противоправности его действий и предусмотренной за них уголовной ответственности, однако тот не отказался от своих намерений и положил на приборную панель пятитысячную купюру, после чего был задержан.

Отделением дознания ОМВД России по району Ново-Переделкино города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.