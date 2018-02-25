РИАМО - 25 фев. Порядка 1,2 тысячи спортсменов из Московского региона, Тверской и Смоленской областей примут участие в соревнованиях на призы Анфисы Резцовой в подмосковных Химках, которые пройдут в воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Около 1,2 тысячи лыжников соберут открытые соревнования на призы заслуженного мастера спорта, трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой. Мероприятие состоится 25 февраля», - отмечается в сообщении.

В состязаниях на дистанциях 3, 5 и 10 километров примут участие спортсмены из Москвы, Тверской и Смоленской областей, а также 30 муниципальных образований Подмосковья.

Лыжная гонка на призы прославленной советской лыжницы является традиционный и пройдет уже семнадцатый раз.