РИАМО - 25 фев. В воскресенье в участковых избирательных комиссиях в Подмосковье открываются более 4 тысяч пунктов приема заявлений от избирателей о голосовании на президентских выборах по месту нахождения.

С 31 января россияне могут подать заявление на голосование на выборах президента по месту нахождения, а не жительства. Заявки принимаются по 12 марта. Подать заявление можно в территориальных избиркомах, в МФЦ и через портал госуслуг.

В воскресенье также открываются пункты приема заявлений в участковых избирательных комиссиях. С 13 марта по 14:00 17 марта заявление можно будет подать только в участковой избирательной комиссии по месту прописки.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Ранее ЦИК РФ утвердил бюллетень для президентских выборов. В бюллетене будет восемь фамилий, расположенных в алфавитном порядке: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»); Павел Грудинин (КПРФ); Владимир Жириновский (ЛДПР); Владимир Путин (самовыдвижение); Ксения Собчак («Гражданская инициатива»); Максим Сурайкин («Коммунисты России»); Борис Титов (Партия роста); Григорий Явлинский («Яблоко»).