РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. В подмосковном Подольске участковые избирательные комиссии принимают заявления от желающих проголосовать не по месту жительства с воскресенья, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В городском округе Подольск продолжается прием документов от граждан, желающих в день выборов президента РФ 18 марта проголосовать не по месту жительства. С воскресенья такие заявления начинают принимать и участковые избирательные комиссии», - говорится в сообщении.

Пункты приема заявлений работают с 16:00 до 20:00 по рабочим дням и с 10:00 до 14:00 по выходным и праздничным дням. Заявление о выборе избирательного участка можно оформить только один раз, при себе необходимо иметь паспорт.

Пункты приема заявлений работают ежедневно, по будням с 16:00 до 20:00, а по выходным с 10:00 до 14:00. Расположены они по следующим адресам: улица Кирова, дом №4; улица Северная, дом №4/14; улица Багратиона, дом №21; в микрорайоне Львовский на улице Красной, дом №2А; в микрорайоне Климовск на улице Ленина, дом №5; на улице Юных Ленинцев, дом №78А.

Также подать заявление о выборе избирательного участка с 08:00 до 20:00 можно в МФЦ округа по адресам: улица Кирова, дом №39; улица Высотная, дом №6; в микрорайоне Климовск на улице Железнодорожной, дом №3; в микрорайоне Львовский на улице Красной, дом №2А; в поселке Быково на улице Центральной, дом №5А; в деревне Федюково на улице Строителей, дом №1.