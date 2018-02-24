РИАМО – 24 фев. Бывший зампред Центробанка Александр Турбанов за рулем автомобиля BMW X5 сбил свою жену на парковке на Ленинском проспекте в Москве, сообщает «Московский комсомолец».

«Известный российский экономист, завкафедрой РАНХиГС, бывший зампред Центробанка и руководитель Агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов сбил свою супругу на автомобиле. Инцидент произошел 23 февраля на Ленинском проспекте», - говорится в сообщении.

По информации издания, инцидент произошел вечером, когда мужчина пытался припарковаться около аптеки. Супруга Турбанова вышла из авто и помогала мужу. В какой-то момент он случайно перепутал педали, кроссовер поехал вперед и сбил женщину. Пострадавшая получила перелом ребер и голени и была госпитализирована в больницу.