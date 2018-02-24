РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Открытый чемпионат городского округа по гигантскому слалому памяти Михаила Кузнецова прошел в субботу в подмосковном Подольске, в соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов из горнолыжных школ Москвы и Московской области, сообщил «РИАМО в Подольске» директор горнолыжного комплекса «Красная Горка» Искандер Сабуров.

«Открытый чемпионат горокруга Подольск по гигантскому слалому памяти Михаила Кузнецова прошел в субботу в горнолыжном комплексе «Красная Горка». В 14:00 стартовали дети и юноши 2002-2009 годов рождения. В соревнованиях приняло участие более 35 спортсменов из Подольска, в том числе 21 ребенок. Все они воспитанники горнолыжной школы «Красная Горка», – сказал Сабуров.

По его словам, юные спортсмены детской школы горнолыжного спорта и сноуборда «Красная Горка» в Подольске заняли три призовых места в соревнованиях среди детей и юношей. Так, среди девочек 2004-2005 годов рождения третье место завоевала Мария Кургузова 2005 года рождения. Среди девочек 2006-2009 годов рождения второе место у Дарьи Бобкиной 2007 года рождения. Среди мальчиков 2006-2009 годов рождения третье место занял Роман Попов 2006 года рождения.

Первое место среди спортсменов 2002-2003 годов рождения оказалось у Дарьи Трынкиной 2002 года рождения (Российская горнолыжная школа (РГШ) и Сергея Фуракова 2002 года рождения (РГШ-Куркино). Среди горнолыжников 2004-2005 годов рождения первые места - у Татьяны Помогаевой 2005 года рождения (РГШ) и Бориса Черникова 2005 года рождения (РГШ-Северное Бутово). Среди ребят 2006-2009 годов рождения победили Анна Лукьянова 2009 года рождения (РГШ) и Михаил Лукьянов 2006 года рождения (РГШ).

Победителей и призеров определяли по сумме двух заездов в каждой возрастной группе. Участники, занявшие призовые места, получили медали, грамоты, кубки и ценные призы.