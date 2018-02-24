РИАМО (ПУШКИНО) - 24 фев. Около 5 тысяч спортсменов стали участниками VIII фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского» в подмосковном Пушкине, церемония закрытия которого прошла в субботу, сообщил главный секретарь фестиваля Александр Соловьев.

Фестиваль, проходивший в рамках Года Японии в России, стартовал 2 февраля и длился три недели. В нем приняли участие спортсмены из Японии, ДНР, ЛНР, Абхазии, Кубы, стран Прибалтики и 43 регионов России.

«За все дни проведения фестиваля в соревнованиях приняли участие около 5 тысяч спортсменов», - сказал Соловьев.

На церемонии закрытия в качестве почетных гостей присутствовали заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Николай Овсиенко, заместители главы администрации Пушкинского района Феликс Петросян и Артур Гагиев, представители Российского союза православных единоборцев.

«Дорогие друзья! Прежде всего позвольте мне передать вам слова приветствия от полномочного представителя президента РФ в ЦФО. Какое это все же удивительное событие – ваш фестиваль! Действительно, очень символично, что фестиваль носит имя подвижника Николая Японского – человека, подтвердившего своей жизнью формулу: один – в поле воин. Еще раз поздравляю вас!» – обратился к собравшимся Овсиенко.

Также на церемонии закрытия спортсмены провели показательные выступления по борьбе на поясах и дзюдо.

По данным Пушкинского информагентства, VIII открытый фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского» проходил в Пушкине 2, 3, 4, 10, 11, 17 и 24 февраля.