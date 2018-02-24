РИАМО – 24 фев. Мошенники пытаются нажиться на горе людей, потерявших своих близких в авиакатастрофе Ан-148 в Подмосковье, предлагая пользователям соцсетей перечислить деньги на «достойные похороны» погибших, сообщает Telegram-канал Mash.

«В социальных сетях собирают деньги родственникам погибших при авиакатастрофе Ан-148 под Москвой. Только вот сами родственники здесь ни при чем», - говорится в сообщении.

Так, некий Дмитрий Ершов обратился к неравнодушным пользователям с просьбой помочь семье погибшего Алексея Никитченко. Для этого требовалось «скинуть хотя бы 100 рублей», чтобы достойно похоронить погибшего.

«Все это было очень благородно, пока не выяснилось, что родственники денег не собирают, а о Ершове никогда не слышали», - отмечает канал.

Впоследствии выяснилось, что Ершов — племянник жительницы подмосковной Балашихи Ольги Алисовой, которая задавила на своем авто шестилетнего Алешу Шимко. Во время судебных заседаний по делу о гибели ребенка в ДТП Ершов активно защищал родственницу.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» выполнял рейс №703 Москва — Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не выжил.

Все пассажиры рейса были застрахованы. Компания-страховщик выплатит по 2 миллиона рублей семье каждой жертвы. Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение о выплате родственникам погибших пассажиров и членов экипажа денежной компенсации в 1 миллион рублей.

Столичные власти выделят на похороны каждого погибшего при крушении Ан‑148 москвича по 110 тысяч рублей. Семьи погибших в авиакатастрофе жителей столицы получат по 1 миллиону рублей. Детям, потерявшим родителя, мэрия назначила пенсию в размере 13 тысяч рублей.