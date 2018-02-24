РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. Мастер-класс, участников которого научили танцевать кадриль, прошел в субботу в поселении Красково подмосковных Люберец в рамках зимнего фестиваля «Выходи гулять», сообщается в Instagram-аккаунте Красковского культурного центра.

«Сегодня, 24 февраля, в рамках регионального фестиваля городской среды «Выходи гулять» в Красковском культурном центре состоялся танцевальный мастер-класс. Ребята учились танцевать кадриль под руководством Виктории Ивановой», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что участникам мастер-класса понравился этот танец, они разучили его основные движения.

Зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять» стартовал в Московской области в рамках федерального проекта в конце декабря 2017 года. На фестивале проводят спортивные игры и состязания, викторины, народные гуляния. Часть мероприятий посвящена празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Всего пройдет более 130 массовых мероприятий. Завершится фестиваль в марте.