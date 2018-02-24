РИАМО – 24 фев. В российском МИДе рассказали о совместной операции России и Аргентины, в результате которой был пресечен канал поставки кокаина из Аргентины в Европу, сообщает Газета.ru.

«Правоохранительными органами России и Аргентины проведена совместная операция по пресечению канала поставки крупной партии наркотических веществ (кокаин) из этой южноамериканской страны на европейский рынок», — говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Подозреваемые задержаны, в настоящее время идет следствие, после которого дело передадут в суд.

Захарова пояснила, что кокаин обнаружили полтора года назад в школьно-жилом комплексе посольства России в Буэнос-Айресе. Оказалось, что партия наркотика принадлежала сотруднику технического состава посольства. При этом данный инцидент не бросает тень на российское диппредставительство, подчеркнула Захарова.

«Все с точностью до наоборот: успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского посла и дипломатического персонала», — отметила она.

Спецоперация, в результате которой российским и аргентинским правоохранительным органам удалось предотвратить отправку около 400 килограммов кокаина из Буэнос-Айреса в Москву, проведена в декабре 2016 года. После того, как в одном из помещений российского посольства нашли 12 чемоданов с кокаином, спецслужбы заменили наркотик на муку и поместили в чемоданы GPS-трекеры. Полиция также поставила на прослушку телефоны злоумышленников, благодаря чему удалось задержать несколько человек.