РИАМО – 24 фев. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев нелицеприятно отозвался об американских и чешских биатлонистах, которые отказались принимать участие в этапе Кубка мира в Тюмени, сообщает Газета.ru.

Ранее Федерация биатлона США заявила, что национальная сборная этой страны не приедет на последний этап Кубка мира, который состоится в Тюмени с 22 по 25 марта. Также ехать на соревнования в Тюмень отказалась сборная Чехии.

«Мои дорогие биатлонисты США и Чехии! Вы не хотите ехать в Тюмень, не хотите ехать в Россию? Милые мои, идите вы в ж...! С пламенным биатлонным приветом!» — написал Губерниев в Instagram.

Известный французский биатлонист Мартен Фуркад ранее заявил, что с радостью примет участие в этапе Кубка мира в Тюмени, куда отказались ехать сборные США и Чехии.