РИАМО - 24 фев. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Гагаринский Самбо - 70» построят на юго-западе Москвы, в нем будут учебный класс, тренажерный и хореографический залы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин‏.

«Скоро в ЮЗАО начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для юных спортсменов «Гагаринский Самбо - 70». В нем будут учебный класс, тренажерный и хореографический залы. А на территории - спортплощадки, беговые дорожки, велопарковки и много зелени», - написал Собянин в Twitter.

Ранее пресс-служба Москомстройинвеста сообщала, что в Москве в 2018 году планируют ввести в эксплуатацию восемь спортивно-рекреационных объектов, построенных за счет средств инвесторов. Суммарная площадь этих объектов может составить 70,1 тысячи квадратных метров.