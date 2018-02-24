На видео видно, как три стюардессы и два мужчины пытаются успокоить кричащую женщину. Она не унимается и обещает выколоть глаз своей оппонентке за то, что та облила ее.
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На видео видно, как три стюардессы и два мужчины пытаются успокоить кричащую женщину. Она не унимается и обещает выколоть глаз своей оппонентке за то, что та облила ее.
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