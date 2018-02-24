РИАМО - 24 фев. Неизвестные украли автомобиль Lexus NX стоимостью 2 миллиона рублей в СНТ «Комета» подмосковного Наро-Фоминского городского округа, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Двадцать третьего февраля в 10:00 в дежурную часть отдела полиции обратилась женщина 1984 года рождения с заявлением о том, что с 02:00 до 09:00 23 февраля в Наро-Фоминском городском округе, деревня Волково, СНТ «Комета», неизвестный похитил ее автомашину Lexus NX 2015 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.