РИАМО - 24 фев. На территории складских помещений в подмосковном Чехове в кабине фуры обнаружили трех мертвых мужчин, вероятно, они отравились газом, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по региону.

«В субботу в кабине фуры, припаркованной на территории складских помещений в деревне Новоселки Чехова, обнаружены тела трех мужчин без признаков насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по городу Чехову ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», - сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

В настоящее время на месте происшествия работает следователь. Предварительно установлено, что данная автомашина прибыла на территорию Чехова на погрузку из Казахстана.

В кабине фуры обнаружена газовая горелка, которую мужчины использовали для отопления. Вероятно, мужчины скончались от отравление газом, однако точная причина смерти будет ясна по результатам экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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