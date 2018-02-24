РИАМО - 24 фев. Глава МЧС России Владимир Пучков в субботу открыл пожарно-спасательный флешмоб на главном катке страны на ВДНХ в Москве, сообщается на сайте МЧС России.

«Сегодня на площадке ВДНХ мы даем старт массовым мероприятиям по всей стране. Наступивший 2018 год объявлен в системе МЧС России годом культуры безопасности. Сотрудники спасательного ведомства продолжат объяснять жителям нашей страны правила безопасного поведения, разъяснять первоочередные меры по оказанию помощи себе и окружающим, а также порядок реагирования на опасности и угрозы», - сказал Пучков.

В мероприятии участвовали представители министерства, центрального спортивного клуба МЧС России, пожарные и спасатели, сотрудники РОССОЮЗСПАСа, Всероссийского добровольного пожарного общества, а также курсанты ведомственных вузов и все желающие. Всего около 1,5 тысяч человек.

Одна из задач флешмоба – привлечь внимание населения к вопросам безопасности. Мероприятие проходит под лозунгом «Паркуйся не как чудак, нам нужно подъехать к жилому дому и спасти родных и близких!», так как проблема проезда пожарно-спасательной техники к месту происшествия является актуальной для крупных городов нашей страны.

Пожарно-спасательный флешмоб проходит шестой год подряд.