РИАМО - 24 фев. Женщина, называющая себя женой депутата, устроила дебош на рейсе Москва – Бейрут из-за того, что пассажирка спереди откинула свое кресло, соответствующее видео опубликовал на YouTube пользователь Nikolaev Nikolay.

Он уточняет, что конфликт произошел 23 февраля на рейсе «Аэрофлота» SU 510R.

«И снова «жена депутата» учинила драку и дебош на рейсе Москва - Бейрут. Лила сок на стену, на девушку, которая сидела спереди, вина чья была только в том, что она разложила кресло», - отмечает автор ролика.

Он также предупреждает, что на видео присутствует «деревенская площадная брань».

«К чести стюардесс, быстро справились с хулиганкой. Так и летаем», - резюмировал пользователь.

На видео видно, как три стюардессы и два мужчины пытаются успокоить кричащую женщину. Она не унимается и обещает выколоть глаз своей оппонентке за то, что та облила ее.

«Сейчас приедешь в Ливан, я жена депутата, я тебе устрою тама!» - кричит женщина, но, увидев камеру, замолкает.

Стюардессы помогают обеим участницам конфликта и их соседям вытереться.

«Жена депутата» устроила дебош в самолете. ВИДЕО>>