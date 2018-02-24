РИАМО - 24 фев. Российская керлингистка Анастасия Брызгалова, лишенная бронзовой медали Олимпиады в Пхенчхане, поблагодарила болельщиков за поддержку, сообщает Газета.ru.

Брызгалова была дисквалифицирована CAS и лишена бронзовой медали Олимпиады-2018 из-за обнаружения мельдония в допинг-пробе ее партнера по команде Александра Крушельницкого.

«Это была очень сложная неделя. Спасибо каждому за поддержку и веру в нас», — написала Брызгалова в Instagram.

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».