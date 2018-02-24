РИАМО - 24 фев. Тело человека с ранением груди нашли в поселке Новосиньково Дмитровского района Подмосковья, подозреваемого в убийстве задержали, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Двадцать третьего февраля в 16:54 в Дмитровском районе, поселок Новосиньково, с ножевым ранением грудной клетки обнаружен труп», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудником отдела уголовного розыска за совершенное преступление задержан мужчина 1960 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».