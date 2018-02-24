РИАМО - 24 фев. Неизвестные украли автомобиль Toyota Camry стоимостью 1,7 миллиона рублей в подмосковном Королеве, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Двадцать третьего февраля в 11:45 в дежурную часть отдела полиции обратилась женщина 1982 года рождения с заявлением о том, что с 20:00 22 февраля до 11:30 23 февраля от дома по адресу проживания заявительницы в Королеве неизвестный похитил ее автомашину Toyota Camry 2017 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.