РИАМО - 24 фев. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-», сообщает Газета.ru.

«Таким образом, рейтинг по-прежнему остается на самой низкой ступени инвестиционной категории», - говорится в сообщении.

Агентство обратило внимание на сильный баланс, здоровые внешние финансы и улучшение экономической политики в стране. Также, по мнению рейтингового агентства, в России присутствуют геополитическая напряженность, управленческие риски и зависимость от отдельных товаров.

Fitch изменило прогноз рейтингов РФ со «стабильного» на «позитивный».