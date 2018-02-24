РИАМО - 24 фев. Работы по строительству теннисного клуба, бассейна, детского клуба, тренажерного и бильярдного залов в московском спорткомплексе «Лужники» планируют завершить в 2020 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин‏.

«Продолжаем масштабную реконструкцию СК «Лужники». Получено разрешение на строительство теннисного клуба, где смогут заниматься и профессионалы, и любители. Кроме кортов, там будут бассейн, детский клуб, тренажерный и бильярдный залы. Предполагаем завершить работы в 2020 году», - написал Собянин в Twitter.

Как отмечается на официальном сайте мэра Москвы, в «Лужниках» появится еще несколько масштабных спортивных объектов, среди них центр водных видов спорта с 50-метровым и несколькими 25-метровыми бассейнами и аквапарком для детей. На территории комплекса строят один из крупнейших в мире центров художественной гимнастики. Крыша здания сложной волнообразной формы будет символизировать гимнастическую ленту.

В 2019 году должен начать работу ледовый комплекс «Кристалл», который станет универсальной учебно-тренировочной базой для любителей хоккея и фигурного катания. Там появятся два полноформатных ледовых поля с трибунами, которые смогут вместить до 500 человек. Также откроются бассейн с выходом на летнюю террасу, тренажерный зал, кафе с видом на ледовые поля и спа-зона.

Обновление затрагивает и территории вокруг комплекса «Лужники». Например, завершено благоустройство Лужнецкой набережной, на которой создали вело- и беговые дорожки, площадки для воркаута и пешеходно-прогулочную зону. Также появилось новое пешеходное пространство около реки. Вместо гранитного спуска сделали деревянную лестницу из специально обработанной лиственницы. На ступенях можно заниматься спортом, загорать, читать или встречаться с друзьями.

Реконструкция Большой спортивной арены началась в 2014 году. Именно в «Лужниках» пройдут главные игры чемпионата мира по футболу 2018 года. В результате реконструкции количество зрительских мест на стадионе увеличилось с 78 тысячи до 81 тысячи, а геометрия трибун изменилась – теперь они максимально приближены к футбольному полю.