РИАМО - 24 фев. Полицейские изъяли более 4 граммов амфетамина у мужчины в подмосковном Красногорске, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Двадцать второго февраля в 23:00 на улице Кирова в Красногорске сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с патрульно-постовой службой полиции установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1975 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 4,16 грамма амфетамина», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».