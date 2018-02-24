РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. В поселке Быково подмосковного Подольска могут реконструировать единственную хоккейную коробку по муниципальной программе, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жители пожаловались, что в поселке Быково появились слухи, что хотят снести единственное развлечение детей и взрослых - хоккейную коробку.

«В рамках реализации муниципальной программы горокруга «Спорт Подольска» на 2017-2021 годы рассматривается вопрос о реконструкции хоккейной коробки в поселке Быково», - сказал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Сергей Сабинин.

Хоккейная площадка в поселке Быково находится на балансе спортивного клуба «Цезарь», внесена в постановление администрации горокруга Подольск о подготовке и обслуживании плоскостных спортивных сооружений в зимний период 2017-2018 года.

Ответственные за проведение мероприятий по подготовке и обслуживанию площадки теротдел администрации «Стрелковский» и руководство спортивного клуба в лице депутата Алексея Батина.